بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالله العنزي برفض إلغاء قرار المجلس البلدي رقم م ب ل ج 4/2022/12/264/3 المتخذ بتاريخ 2022/1/10 الخاص بإنشاء مطار في المنطقة الشمالية.



وقال العنزي ان اللجنة أحالت كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب ضم ارتداد الجهة الشرقية لإحدى القسائم بالقطعة رقم 1 الكائنة بمنطقة الصليبية الصناعية إلى الجهاز التنفيذي، كما أحالت اللجنة اقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن الطريق المؤدي إلى المقهى الشعبي في محافظة الجهراء إلى الجهاز التنفيذي.



وأضاف العنزي ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير كبد، كما أحالت اقتراح عبدالله العنزي بشأن إنشاء جسر مشاة يربط بين منطقتي الصليبخات والنهضة إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وذكر ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة طريق السالمي - مدخل اسطبلات الجهراء.



ولفت إلى ان اللجنة أبقت سؤاله بشأن محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الإسكاني والأعمال المكملة لها إنشاء وتشغيلا وصيانة على جدول أعمالها، كما أبقت سؤال نائب رئيس المجلس خالد المطيري بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير كبد على جدول أعمالها، إضافة إلى إبقاء طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض ومسارات لصرف مياه الأمطار حول منطقة المساكن الميسرة الإسكانية - المنخفضة التكاليف سابقا.



وبين ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها اقتراحه بشأن استحداث طريق تخديمي مقابل منطقة الصليبخات قطعة 2 شارع جمال عبدالناصر، كما أحالت إلى المجلس طلب الأعضاء فهد العبدالجادر وخالد المطيري ود.حسن كمال وم.إسماعيل بهبهاني، بشأن فتح باب النقاش في موضوع المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع وآخرها رمي نفايات البناء على الطرقات، كما أبقت اللجنة اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي بشأن تخصيص موقع (حراج) لبيع السيارات المستعملة.