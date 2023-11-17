الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن نادي السد القطري تعيين وسام رزق مدربا للفريق الكروي الأول خلفا للبرتغالي برونو ميغيل الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي، حيث قاد السد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم 2023، خلفا للإسباني خوان مانويل ليلو «خوانما»، الذي طلب عدم الاستمرار مع السد والعودة إلى عمله السابق مع مانشستر سيتي الإنجليزي كمساعد للمدرب بيب غوارديولا، وكان البرتغالي برونو ميغيل مدربا لمنتخب قطر تحت 23 سنة.



ومن المقرر أن يقود وسام رزق تدريب السد اعتبارا من السبت المقبل.



ويعتبر وسام أحد لاعبي السد السابقين وحقق معه العديد من البطولات أبرزها لقب دوري أبطال آسيا 2011، بالإضافة إلى حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية باليابان.