

بيروت ـ يوسف دياب



بعد 20 شهرا على الجريمة التي هزت الرأي العام اللبناني، قالت العدالة كلمتها في جريمة بلدة أنصار (جنوب لبنان) التي ذهبت ضحيتها باسمة عباس وبناتها الثلاث ريما وتالا ومنال، خلال شهر مارس 2022، وقضت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية زلفا الحسن وعضوية المستشارين القاضيتين لمى أيوب وميراي ملاك، بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين حسين جميل فياض (لبناني) وحسن علي غناج (سوري)، وادانتهما بالتخطيط للجريمة وتنفيذها عمدا عن سابق تصور وتصميم عبر استدراج الضحايا الأربع الى منطقة نائية وبعيدة عن البلدة، وقتلهن بدم بارد عبر إطلاق النار عليهن من أسلحة حربية غير مرخصة وإخفاء جثثهن وطمرها في حفرة داخل مغارة من أجل طمس معالم الجريمة.



وألزمت المحكمة المحكوم عليهما بأن يدفعا بالتكافل والتضامن مبلغ مليوني دولار أميركي لورثة المغدورين أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، ورد سائر الطلبات المقدمة من المتهمين.