قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الوقت حان لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإنه سيكون هناك دعم على نطاق واسع لتشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو.



وأوضح لابيد، المنتمي لتيار الوسط والذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة العام الماضي، أنه يرى أن أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا ستؤيد مثل هذه الحكومة الائتلافية.



وكتب لابيد على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 41 «حان الوقت، نحتاج لتشكيل حكومة إعادة هيكلة وطنية. سيقودها الليكود وسيجري استبدال نتنياهو والمتطرفين، سيكون أكثر من 90 عضوا بالكنيست شركاء في الائتلاف من أجل التعافي».



وتابع «أسمع من يقولون إن الوقت لم يحن. انتظرنا 40 يوما، لا مزيد من الوقت. ما نحتاج له هو حكومة لن تتعامل مع شيء سوى الأمن والاقتصاد».



وأضاف «لا يمكننا تحمل دورة انتخابية أخرى في العام المقبل نستمر خلالها في القتال».



وحزب الليكود هو أكبر الأحزاب بالائتلاف الحاكم في إسرائيل الذي يضم أحزابا قومية متطرفة ودينية. ولهذه الأحزاب مجتمعة 64 مقعدا في الكنيست.



ورفض لابيد الانضمام إلى مجلس وزراء الحرب الذي شكله نتنياهو عند بداية الحرب على الرغم من موافقة أعضاء وسطيين آخرين بالكنيست على الانضمام والمساعدة في إدارة الصراع.