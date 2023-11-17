أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/11/2023.



ويمنح المرسوم عفوا عاما عن كامل العقوبة لبعض الأحكام، وجزئيا لأحكام أخرى واستبدال بعض الأحكام أيضا.



ومن الأحكام المعفاة من كامل العقوبة: الجنح والمخالفات، وجميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وأيضا عن العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية، وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.



وعن كامل العقوبة بالنسبة لجريمة الخطف، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.



كما شمل العفو عن كامل العقوبة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية ومنها الفرار الداخلي أو الفرار الخارجي، ولا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.



أما العفو الجزئي فشمل على سبيل المثال ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة وثلث العقوبة في جرائم الأحداث.



وتبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام، كما تبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة السجن المؤبد، وتبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد.