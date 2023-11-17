أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها «حذرت بشدة» نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان «من أي تصعيد أو توسيع للنزاع» الإسرائيلي- الفلسطيني، خصوصا في لبنان.



وقالت كولونا في منشور على منصة «إكس»: «مقابلة مع نظيري الإيراني في شكل تحذير: توسيع النزاع الدائر في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة».



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن المقابلة جرت في جنيف بناء على طلب من الوزير الإيراني.



وأضافت أن «الوزيرة كولونا ذكرت بضرورة أن يدين الجميع بأكبر قدر من الحزم الهجمات الإرهابية التي تنفذها حماس ضد إسرائيل وسكانها»، مشددة على أنه لا يمكن أن يكون هناك «أي لبس حول هذا الموضوع».



وشددت على أن «أعمال ترهيب» المدنيين «غير مبررة وغير مقبولة».



كذلك أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية مجددا على تمسك فرنسا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن سكانها ولكن «بطريقة محددة الهدف ومتناسبة، وفقا للقانون الإنساني الدولي».



ودعت كاترين كولونا طهران أيضا، إلى إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين الأربعة الذين «مازالوا محتجزين تعسفيا في إيران ووضعهم مقلق للغاية».