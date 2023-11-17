أعلن مسؤول في وزارة الاتصالات والتقانة السورية، أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد تسليم جوازات السفر العادية، وأن مدة إصدار جواز السفر ستعود إلى الوضع الطبيعي، خاصة فيما يتعلق بجواز السفر العادي فور الانتهاء من تسليم المتراكم.



وبناء على طلب وزارة الداخلية، صدرت إعادة جدولة لبقية مواعيد تسليم جوازات السفر العادية، ليصبح آخر موعد للتسليم 13 يناير عام 2024 عوضا عن 8 أكتوبر عام 2025، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة، عن مدير تقانة خدمة المواطن في الوزارة ماجد مرتضى.



وقال مرتضى إنه بناء على طلب الوزارة تمت إعادة الجدولة للأشهر الستة الأولى من العام المقبل، «أي ان جميع الجوازات المحدد موعد تسلمها خلال النصف الأول من العام المقبل سيتم تسليمها قبل نهاية العام الحالي».



وفيما يتعلق بالخدمات التي يوفرها مركز «خدمة المواطن الإلكترونية» على البوابة الخارجية، قال المسؤول، إن المركز «يقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية، وهي تجديد جواز السفر وإصداره لأول مرة، إضافة إلى خدمات التجنيد مثل دفع البدل النقدي، ودفع بدل نقدي للاحتياط، وبدل فوات الخدمة، وتجديد التأجيل بالإقامة، والتأجيل بمعذرة الإقامة، وتسهيلات زيارة المغتربين».



وفي 12 نوفمبر الجاري أعلنت إدارة الهجرة والجوازات التابعة للنظام تقليص مدة تسلم جوازات السفر العادية والمستعجلة والفورية.