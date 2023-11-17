عقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا قمة أعادت إطلاق الحوار بين البلدين المتنافسين، لكنها أخرجت أيضا إلى العلن الخلافات التي تباعد بين واشنطن وبكين، ولاسيما حول ملف تايوان.



وأفضى الاجتماع إلى استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى بين البلدين المتوقفة منذ أكثر من عام.



وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة، «انتهيت من ساعات عدة من الاجتماعات مع الرئيس شي، وأعتقد أن هذه كانت أكثر مناقشات بناءة ومثمرة أجريناها».



وأعلن أنه اتفق مع نظيره الصيني على التحادث هاتفيا «مباشرة وفورا» عند حدوث أي أزمة، و«إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، بما في ذلك بيني وبين الرئيس شي».



من جهته، قال شي أمام قادة من مجتمع الأعمال في سان فرانسيسكو إن «الصين لا تبحث عن مجالات النفوذ، ولن تخوض حربا باردة أو ساخنة مع أي بلد». وفي إشارة الى العلاقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أعرب شي عن اعتقاده أنه «متى فتح، فإن باب العلاقات الصينية -الأميركية لن يغلق مجددا». وأضاف أن «الصين مستعدة لأن تكون شريكا وصديقا للولايات المتحدة».



وقال شي خلال عشاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) إنه إذا نظر أحد البلدين إلى الآخر باعتباره منافسا رئيسيا والتحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية «فذلك لن يؤدي إلا إلى سياسات خاطئة وإجراءات مضللة ونتائج غير مرغوب فيها». وأضاف «علينا بناء المزيد من الجسور وفتح المزيد من الطرق أمام التفاعلات بين الأفراد. يجب ألا نضع عقبات».



على صعيد آخر، قررت واشنطن وبكين تشكيل مجموعة من الخبراء لمناقشة الأخطار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



وفيما لايزال وضع جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها والتي ستجرى فيها انتخابات رئاسية قريبا، موضوعا خلافيا بين الولايات المتحدة والصين، طلب بايدن من الرئيس الصيني «احترام العملية الانتخابية»، مشددا على موقف الولايات المتحدة المبهم تجاه قضية تايوان، وهو أنها لا تدعم استقلال الجزيرة لكنها ترفض استيلاء بكين على السلطة فيها بالقوة.



من جهته، طالب شي بايدن أن تكف واشنطن عن تسليح تايوان، مؤكدا له «حتمية» إعادة ضم الجزيرة إلى البر الصيني، وفقا لبكين.