مفرح الشمري



شارك المنتج محمد العنزي في مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي استضافته العاصمة الاماراتية أبوظبي قبل أيام.



وجاءت مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة «المها» المنتج محمد العنزي بوصفه احد المتحدثين الأساسيين في ورشة نقاشية تكلم خلالها عن ابرز التحديات التي تقف في وجه صناعة الدراما وسبل الإنتاج المشترك، بالإضافة الى مستقبل الاعلام وصناعة الانتاج المشترك. وقد شارك في الورشة أيضا الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري والمنتج هشام سليمان والاعلامية هبة كريم.



وفي تصريح خاص، أشاد المنتج محمد العنزي بالمستوى التنظيمي الرفيع المستوى الذي ظهر به المؤتمر الدولي للإعلام والذي أقيم تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحمل عنوان «صياغة مستقبل قطاع الإعلام» والذي شارك فيه قيادات إعلامية وفنية من أنحاء العالم حطوا رحالهم في مدينة أبوظبي وسط حوار هادف علمي بناء.



وتابع العنزي أنه ومن خلال مشاركته في الكونغرس العالمي للاعلام يتطلع الى شراكات استراتيجية وأعمال مشتركة متميزة، بالإضافة الى المشاريع التي يتم التحضير لها وفي مقدمتها التحضير لأضخم عمل درامي تلفزيوني عن تاريخ المملكة العربية السعودية، وهو ما سيجد طريقه للانطلاق قريبا جدا.