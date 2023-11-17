دعا نجم منتخب فرنسا ونادي اتحاد جدة السعودي كريم بنزيمة اللاعبين الأجانب المحترفين في الدوري السعودي لكرة القدم لنقل كل ما لديهم من خبرات لأبناء المملكة.



وتحدث بنزيمة على هامش جلسات النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي الذي انطلقت أعماله الأربعاء في مطل البجيري بالدرعية وسط حضور نخبة من القياديين والوزراء والمؤثرين على المستويين المحلي والعالمي. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، تحدث بنزيمة عن السعوديين، واصفا إياهم بـ «الشعب العظيم»، مضيفا: «إنهم ليسوا مجرد محبين فحسب، بل عاشقون ويمنحونا الحماس، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم».



وأعرب بنزيمة عن تفاجئه لدى وصوله إلى المملكة بحجم المحبة والترحيب والحفاوة التي غمره بها الشعب السعودي.



كما أكد حرصه على مساعدة زملائه اللاعبين في التدريبات وخاصة الناشئين، قائلا: «ينبغي أن أعطيهم خلاصة خبرتي التي اكتسبتها من نادي ريال مدريد الإسباني، ويجب على كل لاعب محترف أن يعطي كل ما لديه من خبرة من أجل استفادة أبناء هذا الوطن فهم يستحقون ذلك».



ونوه النجم الفرنسي بتطور كرة القدم السعودية في كل مرحلة، مؤكدا أهمية أن يساعد النجوم العالميون المحترفون في الدوري السعودي زملاءهم ليصلوا إلى مراحل أكثر تقدما وازدهارا في كرة القدم.