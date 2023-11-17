ذكرت تقارير إعلامية أن لاعب ميلان ومنتخب إيطاليا أليساندرو فلورينزي يخضع للتحقيق بشأن تورطه في أحدث فضيحة مراهنات لكرة القدم الإيطالية.

وبحسب وكالة أنباء «ايه جي أي»، فإن مكتب المدعي العام في تورينو فتح تحقيقا بشأن ادعاءات حول تورط فلورينزي (32 عاما) في مراهنات رياضية غير قانونية، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للتحقيق من قبل الادعاء العام قريبا.

وهناك اشتباه في تورط تونالي وزانيولو بمراهنات رياضية غير قانونية عبر شبكة الإنترنت. وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، فإن فاغيولي وزانيولو يتعاونان مع السلطات، لكن فاغيولي نفى أن يكون شارك في المراهنة على المباريات الخاصة بفريقه يوفنتوس.

وأكد زانيولو أنه لعب في مناسبات معينة لعبة البوكر أو بلاك جاك عبر منصات غير قانونية، لكنه لم يراهن أبدا على مباريات كرة القدم، بحسب وكالة أنباء «ايه جي أي»، يأمل اللاعبان أن تكون العقوبة بحقهما مخففة. وكان تونالي تعرض لعقوبة الإيقاف لعشرة أشهر مع إلزامه بالخضوع للعلاج.