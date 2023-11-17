بشرى شعبان
أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري عددا من قرارات الندب والتثبيت لوظائف اشرافية، جاءت كما يلي:
1 ـ ندب عارف صالح العتيبي للعمل بوظيفة مدير ادارة الخدمات العامة.
2 ـ ندب نورة عادل العيسى للعمل بوظيفة رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام.
3 ـ ندب علي التقي للعمل بوظيفة رئيس قسم الشؤون الوظيفية.
4 ـ تثبيت عبدالرحمن الخميس بوظيفة مراقب الشؤون القانونية.
5 ـ ندب مشعل السرهيد للعمل بوظيفة رئيس قسم التنسيق المالي في إدارة المركز الطبي التأهيلي.
6 ـ ندب بدور الديحاني للعمل بوظيفة رئيس قسم الدعم الاداري في ادارة الخدمات العامة.