دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أكبر المحطات الشمسية في العالم، وذلك قبل أسبوعين من استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب28».



وفي حين تخطط الإمارات لرفع طاقتها الانتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2027، أعلنت في يوليو الماضي أنها تعتزم خلال السنوات السبع المقبلة زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة ثلاث مرات.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن نائب حاكم إمارة أبوظبي سمو الشيخ هزاع بن زايد دشن «محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاوات، وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم».



وتقع المحطة على بعد حوالى 30 كيلومترا جنوب أبوظبي، وتمتد على مساحة 21 كيلومترا مربعا، ما يعادل خمس مساحة باريس. وستوفر طاقة خالية من الكربون لـ160 ألف منزل، وفق الموقع الرسمي للمشروع.



وتملك شركتا «مصدر» و«طاقة» الإماراتيتان 60% من المشروع، بينما تملك شركة «جينكو باور تكنولوجي» الصينية وشركة كهرباء فرنسا «أو دي إف» 40% منه.



وقال رئيس مجلس إدارة فرع الطاقات المتجددة في شركة كهرباء فرنسا برونو بانساسون لوكالة فرانس برس إن هذا المشروع «سيساعد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 2 مليون طن سنويا».



وأكد رئيس شركة «جينكو باور» الصينية تشالز باي أن هذه الكمية تعادل «إزالة 800 ألف سيارة عن الطريق».



ويندرج المشروع في إطار المبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو هدف يشمل الانبعاثات ضمن حدود الدولة فقط بدون احتساب تأثير المحروقات المصدرة.



وتتضمن المحطة أربعة ملايين لوح شمسي ثنائي الوجه قادر على التقاط أشعة الشمس من الجانبين الأمامي والخلفي، فضلا عن أنها متحركة لتبقى في مواجهة مباشرة للشمس في مختلف ساعات النهار. وقد تم تثبيت أجهزة تنظيف آلي عليها لإزالة الغبار عنها.



وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مصدر» عبدالعزيز العبيدلي لوكالة فرانس برس أن هذه التقنيات «ترفع الكفاءة بنسبة 20% تقريبا مقارنة بمحطات» الطاقة الشمسية التقليدية.



بدوره، أكد عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات أن «تشغيل محطة الظفرة وافتتاحها قبل كوب28 هو عبارة عن دليل واضح وملموس على التزام الامارات في إزالة الكربون من أنظمة إنتاج الكهرباء في الدولة».



وتستضيف دبي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب28» بين 30 نوفمبر الجاري و12 ديسمبر المقبل.