يحيى حميدان



خسر فريق الكرة بنادي التضامن من النصر 1-2 في مباراة تجريبية جمعت الطرفين أول من أمس في إطار استعدادات الأول للمنافسة في دوري «زين» للدرجة الأولى، والثاني لـ «دوري الأضواء». وسجل هدفي «العنابي» كل من راشد فراج والكولومبي هانسيل زاباتا، فيما أحرز هدف «العنيد» ضاري المعصب.



ولعب النصر بكامل عناصره الأساسية، فيما أشرك مدرب التضامن، البرتغالي ميغيل ليال، تشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة للوقوف على مستويات أكبر عدد ممكن من اللاعبين.



ومن المقرر أن يلعب التضامن مع كاظمة في مباراة تجريبية أخرى بعد غد الأحد.



وعلى صعيد آخر، ألغى برقان تدريباته أول من أمس بسبب موجة الأمطار الشديدة التي مرت على البلاد، وعاود الفريق تدريباته بصفة طبيعية أمس.



وسيلتقي «الذهبي» مع الشباب يوم الإثنين المقبل بسبب فترة التوقف الحالية للمباريات الدولية للمنتخبات.