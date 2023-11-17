الدوحة - فريد عبدالباقي



ناشد لاعـب منتخب قطر الأول لكرة القدم عبدالكريــم حســـن، المسؤولين في نادي السد القطري، لإنهاء أزمته عقب احترافه في نادي الجهراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، رغم أنه ما زال مرتبطا بعقد مع نادي السد حتى 2024، ولا يحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى إدارة ناديه الأصلي.



وكان اللاعب قد دخل في أزمة كبيرة مع إدارة نادي السد أواخر العام الماضي، وتم إصدار قرارا باستبعاده نهائيا من صفوف فريقه الأول، معللا ذلك «بفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة». وكان نادي السد قد صعّد أزمته مع اللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث رفض النادي القطري الحلول الودية لحل الأزمة، وأحال ملف عبدالكريم حسن إلى الشؤون القانونية في النادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما رفض السد إرسال البطاقة الدولية لعبدالكريم حسن، حتى يتسنى له المشاركة مع الجهراء، ليلعب ببطاقة مؤقتة.



وخرج عبدالكريم في فيديو بثه على منصات التواصل الاجتماعي يطلب من الجماهير الدعاء له، وأن تنفرج أزمته ويعود إلى الملاعب من جديد.