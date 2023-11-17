برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، يزاح الستار اليوم عن منافسات بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد في نسختها الـ 26 التي يستضيفها نادي القادسية على الصالة الرئيسية في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، بمشاركة 12 ناديا.



وتكتسي هذه البطولة أهمية كبرى كونها تضم نخبة أندية القارة، إذ إن بطل هذه النسخة سيتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة ممثلا عن آسيا.



وكانت اللجنة المنظمة للبطولة التي يرأسها الشيخ خالد الفهد رئيس مجلس إدارة نادي القادسية قد أنهت كل استعداداتها لانطلاق البطولة. ورحب الشيخ خالد الفهد بالوفود المشاركة بالبطولة وعبر عن شكره وتقديره للاتحاد الآسيوي لكرة اليد، لثقته الكبيرة بنادي القادسية وإسناد تنظيم البطولة له، مؤكدا أن القادسية جاهز وقادر على إظهار البطولة بالصورة التي تليق بها.



كما شكر الفهد الهيئة العامة للرياضة لدعمها اللامحدود من اجل تنظيم البطولة والوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعمل بالتعاون مع نادي القادسية بهذا الاستحقاق القاري.



يذكر أن قرعة البطولة قسمت الفرق الـ 12 الى مجموعتين، ضمت الأولى النجمة البحريني (حامل اللقب) والكويت والغرافة القطري والخليج السعودي والصلاح الفلسطيني والنسر الذهبي الهندي، فيما ضمت الثانية القادسية (المستضيف) وساي الهندي والعربي القطري والجيش العراقي وشباب صيدا اللبناني والشارقة الإماراتي.



وتقام في اليوم الافتتاحي 6 مباريات، تنطلق في العاشرة صباحا بلقاء العربي القطري والجيش العراقي، تليها في الثانية عشرة ظهرا مواجهة ساي الهندي وشباب صيدا اللبناني، وفي الثانية ظهرا يلتقي الكويت والصلاح الفلسطيني، على أن يلعب في الرابعة مساء الغرافة القطري والخليج السعودي، تعقبها في السادسة مساء مواجهة القادسية مع الشارقة الإماراتي، وتختتم مباريات اليوم الأول بين النجمة البحريني والنسر الذهبي الهندي.



ويلتقي غدا السبت بالجولة الثانية من الدور التمهيدي الخليج مع النسر الذهبي والكويت مع الغرافة والصلاح مع النجمة.



وكانت اللجنة المنظمة قد قررت إلغاء حفلي الافتتاح والختام تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بوقف مظاهر الاحتفالات تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان من جانب الكيان الصهيوني وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار.