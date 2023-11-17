طالبت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بضرورة تسمية عميد بالأصالة لكلية الدراسات التجارية، حيث ان لجنة اختيار العميد قد أنهت أعمالها وقدمت تقريرها للإدارة، والتأخير في الاختيار سينعكس سلبا على أعمال الكلية وخطط تطويرها.



كذلك، التأخير طال لجنة اختيار عميد كلية التربية الأساسية، الأمر الذي يزيد حالة الجمود والتعطيل في أعمال الكلية.



وتنتهز «الرابطة» قرب موعد انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمطالبة بأن يشمل جدول أعمال المجتمعين مثل هذه المواضيع، خصوصا التي انتهت إجراءاتها وتقاريرها كملف اختيار عميد كلية الدراسات التجارية.