القاهرة ـ ناهد إمام



في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو ترسيخ موقع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية، حصل مستشفى مصر للطيران على اعتماد التميز في السياحة العلاجية Temos-GAHAR edition ليصبح أول مستشفى في جمهورية مصر العربية يحصل على هذا الاعتماد.



في هذا الصدد، صرحت د.كلاوديا ميكا المدير التنفيذي لهيئة Temos، وهي هيئة دولية متخصصة في اعتماد المستشفيات والمراكز الصحية، بأن المستشفى نجح وبجدارة في استيفاء المعايير المطلوبة والمعتمدة دوليا من منظمة الأسكوا التي تحرص على الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتقديم خدمة متميزة للمرضى الدوليين تحترم اختلاف الثقافات والعادات، طريقة التواصل الأمنة، الاستشارات الطبية، تيسير إجراءات السفر والإقامة وخطة العلاج.



من جانبه، هنأ م.يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران العاملين بمستشفى مصر للطيران علي هذا الإنجاز الجديد والذي يعد نتاج مجهود كببر مبذول من جميع العاملين بالمستشفى، مؤكدا أن أعمال التطوير في المستشفى كان لها دور كبير في هذا الإنجاز وهو ما يضع المستشفى في مصاف المستشفيات العالمية في مجال السياحة العلاجية.



وصرح د.أيمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بأن هذه الخطوة تتوافق مع توجيهات وزير الطيران المدني والمهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بضرورة التطوير المستمر في الخدمات المقدمة للعاملين بالطيران وأسرهم كذلك النهوض بمستوى الخدمات الصحية يتصبح المستشفى قادرا على الوصول للعالمية من خلال برنامج السياحة العلاجية.



كما وجه صلاح الشكر والتقدير لوفد Temos على الملاحظات التي أبدوها في مختلف خطوات الاعتماد مما سيكون له أكبر الأثر في استمرار المستشفى في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع المتعاملين معها سواء محليا أو دوليا واقليميا.



كما نجح المستشفى في استيفاء أحد متطلبات اعتماد التميز في السياحة العلاجية ومنها إنشاء وحدة المرضى الدوليين IPD والتي سيكون من اختصاصها استقبال المرضى من جميع أنحاء العالم الراغبين في تلقي العلاج داخل مصر ليصبح المستشفى وجهة جاذبة للسياحة العلاجية في المنطقة.