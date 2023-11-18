

مفرح الشمري



أكد رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الفنان ايهاب فهمي انه في ضوء دعم وتوجيهات وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج القدير خالد جلال، ان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحرص على الاحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية، وإحياء التراث الغنائي المصري، حرصا على الذاكرة الفنية المصرية، وذلك من خلال فرقة المركز الموسيقية.



وأضاف في تصريح صحافي: منذ أن شرفت برئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في يونيو من العام الحالي، قدم المركز ثلاث أمسيات فنية (شعرية غنائية)، حيث حرصت على الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو وذلك ضمن برنامج احتفاليات قطاع شؤون الإنتاج الثقافي من خلال تقديم الشاعر محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالاضافة الى تنظيم أمسية شعرية غنائية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتضمن برنامج الأمسية مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية منها: «عظيمة يا مصر»، «أنا المصري»، «بوابة الحلواني» غناء: المطرب أحمد محسن. «يا أغلى اسم في الوجود»، «طوف وشوف»، «يا حبايب مصر» غناء المطربة هند عمر، «مصر التي في خاطري»، «على الربابة»، «مصر اليوم في عيد»، «يا حبيبتي يا مصر» غناء المطربة حنان الخولي، «تسلم الأيادي» غناء المجموعة، وتم تقديم أمسية فنية أخرى لفرقة المركز الموسيقية مع الشاعر محمد بهجت، في إطار برنامج «صيف الإنتاج الثقافي» الذي نظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وتضمنت قصائد شعرية من إلقاء الشاعر الكبير محمد بهجت، ومجموعة من الأغاني التراثية منها: «أحسن ناس»، «هوى يا هوى»، «شايف البحر»، «أنا بعشق البحر»، «القلب يعشق»، «قولوا لعين الشمس» غناء الفنانة نهى حافظ، «بين شطين ومية»، «عالرملة»، «طاير يا هوى»، «والله تستاهل يا قلبي»، «عمار يا إسكندرية» غناء الفنان ياسر سليمان. دويتو، «هي الحياة كدة ليه» غناء الفنان ياسر سليمان والفنانة نهى حافظ. واختتمت الأمسية بالنشيد الوطني «بلادي بلادي».



وتابع قائلا: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تم إقامة أمسية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني والفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مع الشاعر محمد بهجت بمسرح مركز الهناجر للفنون.



تضمنت الأمسية مجموعة من الأشعار الخاصة بمدح الرسول ژ للشاعر الكبير محمد بهجت، والمدائح النبوية: «قصة المولد»، «الله يشهد»، «صفه لي» النور مولده»، «جزاك الله مختار عنا»، «صل يارب دواما»، «صلوا على الزين»، الليلة حلوة»، «إيه العمل يا أحمد».



كما قدم المطرب ماهر محمود، أغنيتي: «أجمل منك»، «قمر سيدنا النبي».