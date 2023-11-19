بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، معربا سموه بهذه المناسبة عن اعتزازه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات التنموية البارزة التي حققها البلد الشقيق على صعيد مساره الحضاري الطموح، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة،



مشيدا سموه بالإنجازات الحضارية التي حققها البلد الشقيق في المجالات كافة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.