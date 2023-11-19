بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة،



وراجيا سموه له دوام الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة له.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة، وراجيا سموه له دوام الصحة والعافية، وللبلد الشقيق كل الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة.