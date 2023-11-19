بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس على ضرورة تعديل المادة 1 من قانون البلدية 2016/33 لمعالجة حالات التملك بالإرث للورثة.



وقال م.الدبوس في كتاب الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بشأن العقارات المملوكة على الشيوع نفيدكم بالآتي: تم التنسيق مع الجهات المعنية وهي: إدارة التسجيل العقاري والإدارة القانونية والمكتب الفني للوزير وقطاع المساحة وقطاع التنظيم والدعوة للاجتماع التنسيقي الأول.



وأضاف: أسفر عن تكليف كل من الإدارة القانونية وقطاع المساحة ببلدية الكويت وإدارة التسجيل العقاري بدراسة الإجراءات واقتراح الحلول اللازمة للحالات، ومنها:



٭ مدى إمكانية اعفاء معاملات نقل الملكية العقارية الشائعة في منطقة جليب الشيوخ وخيطان دون طلب كتاب تحديد أو شهادة أوصاف من البلدية شريطة أن يكون بيعا بين الملاك للعقار الواحد وكذلك تسجيل حق الإرث والتخارج بين الورثة.



٭ مدى إمكانية اعفاء معاملات الهبة بين الأقارب من الدرجة الثانية من كتاب التحديد وشهادات الأوصاف من البلدية ما عدا منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، وفي سبيل ذلك تمت موافاتنا بكتاب إدارة التسجيل العقاري وتم التنسيق مع الجهات المعنية بوجهة نظر الإدارة القانونية وإدارة التسجيل العقاري والاتفاق على انعقاد الاجتماع التنسيقي الثاني، وبناء على الدراسة اتفق الحضور على ضرورة تعديل قانون البلدية بما يتناسب مع الحالات الواردة في التعاميم الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري واحالة الموضوع الى الإدارة القانونية لإجراء الدراسة القانونية اللازمة نحو مقترح تعديل المادة 1 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على أن تتضمن التعديلات الحالات الواردة في التعميم الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بشأن حالات التملك بالإرث للورثة.