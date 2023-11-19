بيروت - بولين فاضل



عبرت الفنانة باميلا الكيك عن إعجابها الكبير بمسلسل «الخائن» الذي يعرض حاليا ووجهت تحية لأبطاله وللفنانة سلافة معمار ولكل أسرة العمل، لكنها في نفس الوقت عبرت عن اشتياقها لشخصية «عليا» التي أدتها في مسلسل «كريستال».



ونشرت باميلا مقطع فيديو لمشهد لشخصية «عليا» من مسلسل «كريستال» عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وعلقت: «مبروك من القلب لكل الأسامي الموجودة بمسلسل الخائن، سلافة معمار ترفع لك القبعة على كل العمر الذهبي اللي محافظة عليه، رلى بقسماتي نقطة ضعف بقلبي، قيس، مرام، خالد، جلال، تاتيانا، ريتا، الكل، بس مين متلي اشتاق لعليا وحركات عليا؟».