ضمن الأنشطة الفنية والثقافية للموسم الجاري بجمعية الفنانين الكويتيين، تقام ندوة «النقد المسرحي في الكويت» الأربعاء في قاعة «شادي الخليج» بالجمعية.



وستكون المتحدثة بالندوة أستاذة النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية د.سعداء الدعاس، وسيقوم بإدارة الندوة فهد القعود، وتستعرض الندوة مراحل تجربة النقد المسرحي في الكويت من خلال تناول عدد من المحطات البارزة، والتي تركت قيمة نقدية ثرية في المسيرة الثقافية والفنية المحلية بشكل خاص، والخليجية والعربية بشكل عام.



تتناول المحاور الإسهامات التي قام بها عدد من الأقلام المتخصصة والإعلاميين في عمل النقد المسرحي بكل المجالات، ما دفع الحركة الفنية الكويتية للتطور والازدهار، إلى جانب استعراض تجارب عدد من النقاد الذين قاموا بجهود كبيرة في تاريخ العملية النقدية في الكويت.