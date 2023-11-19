القاهرة - محمد صلاح



جاء إعلان الفنانة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد زواج وقصة حب استمرت 4 سنوات، ليثير من جديد ظاهرة انتشار الطلاق والانفصال بين نجوم ونجمات الفن وإن اختلفت الأساليب والأسباب ما بين الهدوء والصمت أو خلافات وتصريحات وتبادل اتهامات. «الأنباء» ترصد الظاهرة بالأسماء والكواليس، في السطور التالية:



الفنان أحمد سعد فاجأ الجميع بطلاق زوجته علياء البسيوني أم بناته التي نشرت أكثر من تعليق هاجمته وانتقدته واتهمته بانه خان العشرة ولم يصن بناته، وانتهى الأمر بالصمت من الطرفين.



بعد فترة زواج استمرت طويلا، أصاب الفنان شريف منير الجميع بصدمة شديدة، حين اعلن انفصاله عن زوجته المعتزلة رولا بعد فترة من الجدل، حيث نشرت بناتها مجموعة من التعليقات التي تهاجم الأم، وردت هي الأخرى بردود قاسية، وبعد فترة هدوء تم الانفصال بقليل من الضجة.



اختارت الفنانة غادة عبدالرازق أن يكون طلاقها من زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير بعد زواج استمر نحو عامين ونصف العام بشكل هادئ وراق، بعيدا عن إثارة الجدل ومواقع التواصل الاجتماعي، ورفضت الإعلان عن الأسباب الحقيقية.



وتسبب تصريح المخرج هادي الباجوري، أنه لا يمانع أن تؤدي زوجته الفنانة ياسمين رئيس مشاهد القبلات في الأعمال الفنية، في أزمة شديدة بينهما أدت في النهاية الى الطلاق.



وتم طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها مدير التصوير محمد عز العرب ولم يتم إعلان الأسباب، ولكن سرعان ما دبت المشاجرات والاعتداءات، ما أدى إلى دخول الأزمة في محاضر الشرطة وانتهى الأمر بالاتفاق على الصمت التام.



ومنذ فترة قصيرة، تم إعلان الطلاق رسميا بين المطرب تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة ورفض كل من له صلة بالأمر التعليق.



أما المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع أعلنا الانفصال بعد العديد من تبادل الاتهامات بينهما، وخلاف عقب وفاة طليقها ووالد ابنتها وحبس زوجها.