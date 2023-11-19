أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد العيبان قراراً وزارياً بشأن ضوابط التعاقد مع الأجهزة الفنية والطبية بالهيئات الرياضية. وتضمن القرار الذي نشر في جريدة «الكويت اليوم»: تقدم الهيئة دعما ماليا للأجهزة الفنية والطبية للمنتخبات الوطنية بالهيئة الرياضية وفقا للاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة. وجاء من ضمن الضوابط والشروط للتعاقد مع الأجهزة الفنية والطبية:



يشترط للتعاقد مع المدير الفني توافر احد الشروط التالية:



خبرة في مجال التدريب في اللعبة لا تقل عن 15 سنة ومؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. خبرة في مجال التدريب في اللعبة لا تقل عن 10 سنوات ومؤهل علمي لا يقل عن درجة الماجستير. خبرة كمدير فني في اللعبة لا تقل عن 7 سنوات ومؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. ويشترط للتعاقد مع المدربين والمدربين المساعدين الشروط التالية:



تحقيق نسبة لا تقل عن 75% من معايير التعاقد مع المدربين الوطني والأجنبي. تحقيق نسبة لا تقل عن 65% من معايير التعاقد مع المدرب المساعد الأجنبي ولا تقل عن نسبة 55% للمدرب المساعد الوطني. على ان يحصل المتعاقد معه على دورة إسعافات أولية بموجب شهادة معتمدة من الجهات ذات الصلة خلال 90 يوما من تاريخ التعاقد. ويلزم للتعاقد مع مدرب حراس المرمى، ومدرب اللياقة البدنية، والمحلل الفني أن يقدم الشهادات والخبرات المعتمدة التي تثبت اختصاصه في مجاله.



ويلزم للتعاقد مع الجهاز الطبي اعتماده من قبل المختصين بإدارة مركز الطب الرياضي وفقا للائحة المنظمة لديهم. وعلى الهيئة الرياضية تزويد الهيئة بطلب التعاقد مرفقة به المستندات التالية: محضر مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالموافقة على التعاقد. السيرة الذاتية وفق النموذج المعد من قبل الهيئة للمطلوب التعاقد معه، معتمدة من الهيئة الرياضية مرفقة بها الشهادات العلمية والتدريبية وشهادات الخبرة المؤيدة لها على ان تكون موثقة من الجهات ذات الصلة. موافقة مركز الطب الرياضي للكادر الطبي والطبي المساعد. وتتم دراسة الطلب المقدم من الهيئة الرياضية من قبل القطاع المختص بالهيئة ويتم إخطار الهيئة الرياضية بالموافقة أو الرفض أو استيفاء المستندات.



ولا يجوز للهيئة الرياضية التعاقد مع الجهاز الفني والجهاز الطبي إلا بموافقة الهيئة المسبقة على التعاقد. وعلى مجالس إدارة الهيئات الرياضية إعداد تقييم دوري كل ستة أشهر لأداء الجهاز الفني والجهاز الطبي وفقا للخطة المعدة من قبلها لبيان ما تم تحقيقه من أهداف. وعلى الهيئة الرياضية التقدم بطلب للهيئة بتجديد عقود الجهاز الفني والجهاز الطبي مرفقا به محضر مجلس الإدارة بالموافقة على التجديد، وذلك قبل فترة الإنذار لإنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر. ولا يجوز تجديد أي عقد الا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة. ويحرر عقد بين الهيئة الرياضية وأفراد الجهاز الفني والجهاز الطبي يحدد فيه الراتب والمزايا والبدلات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وبصفة عامة كافة حقوق والتزامات الطرفين في ضوء النموذج المرافق لهذه اللائحة.



ويتم صرف مستحقات الجهاز الفني والجهاز الطبي وفقا للعقود الموقعة والمعتمدة من قبل الهيئة شهريا وفقا للإجراءات المعمول بها بالهيئة.