افتتح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان رسميا مساء الخميس بطولة الأندية الآسيوية الـ26 لكرة اليد التي يستضيفها نادي القادسية على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله حتى 27 الجاري. حضر افتتاح البطولة مدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بدر الذياب والرئيس السابق لنادي القادسية الشيخ طلال الفهد وأعضاء مجلس إدارة النادي. وقال العيبان في كلمة مقتضبة إن البطولة تفتقد غياب فريق الصلاح الفلسطيني الذي لم يتمكن من الحضور إلى الكويت والمشاركة في منافسات البطولة، سائلين الله عز وجل أن يلطف بهم ويكون في عونهم، مضيفا: «مرحبا بضيوفنا الكرام على أرض الصداقة والسلام».



دعم كبير للبطولة



من جانبه، أكد بدر الذياب أن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد داعم كبير لكل دولة أو ناد يستضيف إحدى بطولات الاتحاد القاري، وبالأخص بطولة آسيا للأندية، والمنتخبات وتصفيات الأولمبياد، مضيفا أن الاتحاد الآسيوي وفر كل إمكانياته لإنجاح البطولة فنيا، وبالأخص شق الحكام والمراقبين. وأشار إلى أن نادي القادسية وفر كل ما طلب منه لإنجاح البطولة، منوها إلى أن الكويت سباقة في تنظيم مثل هذه البطولات وهو أمر ليس بالغريب عليها، متمنيا التوفيق للجميع، وان يكون المستوى الفني في البطولة مرتفعا ويعكس ما وصلت إليه اللعبة في القارة الصفراء.



وقد دشن القادسية البطولة بالخسارة أمام نظيره الشارقة الاماراتي 28-30، وذلك بعد سريعة وقوية، قدم فيها الفريقان أداء جيدا لكن عاب القادسية وجود مساحات بين المدافعين وغياب التركيز عن معظم لاعبيه والأخطاء الشخصية «خصوصا في التصويب على المرمي» الأمر الذي استغله فريق الشارقة وفرض افضليه طفيفة بسبب الانضباط الدفاعي وتألق حارس مرماه محمد الطاهر الذي حصد لقب أفضل لاعب في المباراة، وتمكن «الأصفر» من تجاوز تعثره امس بالفوز على فريق نادي شباب صيدا اللبناني ٣٢-٢٥ محققا فوزه الاول في البطولة.



الجولة الأولى



وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة الأولي من البطولة عن فوز العربي القطري على الجيش العراقي 42-23 وشباب صيدا اللبناني على ساي الهندي 47-34، وذلك عن المجموعة الثانية. وضمن المجموعة الأولى فاز الخليج السعودي على الغرافة القطري 28-27 والنجمة البحريني على جولدن الهندي 42-21، وبذلك تصدر العربي القطري المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن شباب صيدا الثاني والشارقة الثالث ولكل منهما نقطتان.



الكويت يتجاوز الغرافة القطري

شهدت الجولة الثانية من الدور التمهيدي الذي أقيم أمس الظهور الأول ليد «الكويت»، والذي ضرب بقوة وتغلب على الغرافة القطري ضمن المجموعة الأولى بنتيجة



28-24 (الشوط الاول 16-11)، حاصدا أول نقطتين في البطولة، ونال حارس الأبيض حسن صفر جائزة أفضل لاعب بالمباراة. وفي المجموعة نفسها، فاز الخليج السعودي وبسهولة على قولدن انجل الهندي 48-20 يصبح لدانة سيهات 4 نقاط بينما الفريق الهندي من دون رصيد.



وضمن المجموعة الثانية، انتصر العربي القطري على ساي الهندي 46-20.



اليوم راحة



وطبقا لجدول البطولة فستحصل جميع الفرق على راحة اليوم على أن تستأنف المباريات غدا الاثنين.