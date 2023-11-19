قال طبيب منتخب النرويج الأول لكرة القدم إن نجم الفريق إرلينغ هالاند سيغيب عن مباراة بلاده الأخيرة في تصفيات بطولة أوروبا 2024 بمواجهة أسكتلندا اليوم بعد تعرضه لإصابة في القدم خلال مباراة ودية أمام منتخب جزر فارو الأسبوع الماضي.



وأصيب هالاند مهاجم مان سيتي بطل إنجلترا بكدمة خلال المباراة الودية، ومن ثم لن يشارك أمام اسكتلندا ضمن المجموعة الأولى بتصفيات البطولة الأوروبية المقبلة.



وقال أولا ساند طبيب المنتخب النرويجي في بيان «الإصابة ليست خطيرة لكنه يتألم كثيرا وحركته محدودة قليلا ومن ثم لن يتمكن من اللعب أمام أسكتلندا».