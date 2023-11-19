أحمد مغربيكشفت مصادر نفطية لـ «الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعتزم طرح إعلان توظيف للكويتيين في التخصصات الإدارية والفنية على عقود المقاولين في القطاع النفطي. وقالت المصادر إن إعلان التوظيف سيتم الكشف عنه قريبا، وذلك بعد انتهاء الشركات النفطية من حصر الشواغر الوظيفية. وأشارت إلى أن الفرص الوظيفية ستكون لذوي الخبرة للالتحاق بالعمل لدى عقود المقاولين في شركات: نفط الكويت والبترول الوطنية، وكيبك ونفط الخليج. وبينت أن التقديم سيكون من خلال شركة نفط الكويت وعبر الموقع الإلكتروني، وأن المتقدمين سيتم اختبارهم في اللغة الانجليزية، وبعد اجتيازهم الاختبار بنجاح سيتم إجراء المقابلة الشخصية.