

شارك البنك الأهلي الكويتي في برنامج عبر أثير إذاعة كويت FM، التزاما منه بتعزيز الوعي المصرفي والمالي بين أفراد المجتمع في الكويت، كجزء من مساهمته الدائمة في حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



وساهم ممثل البنك الأهلي الكويتي في مناقشة أهمية تعزيز الثقافة المالية والوعي المالي والاقتصادي خلال البرنامج، ما يعكس حرص البنك على أهمية تزويد العملاء بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات مالية سليمة على جميع المستويات.



وتعليقا على هذه المشاركة، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ـ الكويت لؤي مقامس: «لقد وفر لنا البرنامج منصة مميزة لتسليط الضوء على المبادرات والأهداف الرئيسية لحملة لنكن على دراية، والتي نهدف من خلال المشاركة في فعاليتها إلى تعريف العملاء بحقوقهم وواجباتهم المصرفية وتحقيق الشمول المالي على صعيد المجتمع».



وأشار إلى أنه من خلال التعاون مع إذاعة كويت FM يعزز البنك الأهلي الكويتي التزامه بدعم المبادرات الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي ونشر الثقافة المصرفية، لافتا إلى أن هذه الشراكة تتيح للبنك الوصول إلى فئات أكبر من الجمهور والتفاعل إيجابا وبشكل هادف مع جميع فئات المجتمع.



وبين مقامس أنه من خلال المشاركة في مثل هذه البرامج، يدرك البنك أهمية المساهمة في زيادة المعرفة المالية لدى العملاء، مشددا على التزام البنك بتقديم خدمات مالية متطورة جنبا إلى جنب مع تثقيف الجمهور حول المسائل والقضايا المالية والمصرفية المهمة.



وأعرب مقامس في نهاية تصريحه، عن سعادة البنك بالمشاركة في البرنامج لرفع مستوى الوعي المصرفي حول سلسلة من المواضيع المتنوعة التي تتضمنها حملة «لنكن على دراية»، منوها إلى أنه يهدف من خلال التعاون مع مثل هذه المنصات إلى تزويد العملاء بالمعلومات الأساسية لاتخاذ قرارات مالية ومصرفية صحيحة، وطرق الاستخدام الأمثل لمنتجات وخدمات البنك الأهلي الكويتي.



ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة لنكن على دراية التوعوية التي ينظمها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، ويهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الشمول المالي في المجتمع، من خلال المساهمة في تثقيف الأفراد حول حقوق العملاء وواجباتهم عند التعامل مع البنوك، والتعريف بالخدمات المصرفية المختلفة، والخدمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على القروض والخدمات الرقمية وغيرها.



ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.



هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي ـ مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.