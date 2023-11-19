الجراح: يشرفني التتويج بالجائزة وسأواصل بذل الجهود لتطوير إستراتيجيات «KIB» لضمان مسار النمو

أسعى إلى تحقيق أهداف البنك والحفاظ على موقعه التنافسي والريادي بين مؤسسات القطاع المصرفي بالكويت



منحت مجلة «وورلد فاينانس» البريطانية، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد الجراح جائزة «إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، وذلك ضمن برنامج جوائزها السنوي المرموق لتكريم المؤسسات المالية الإسلامية وروادها حول العالم.



وحصد الجراح هذه الجائزة رفيعة المستوى، تقديرا لمساهماته الاستثنائية في صناعة الصيرفة الإسلامية، وأدائه المتميز، والتزامه الثابت بتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع، وقد أشادت المجلة بجهوده المستمرة في الحفاظ على مبادئ التمويل الإسلامي ودعمه المستمر للمبادرات المجتمعية المتنوعة، وتفانيه المذهل بهدف تحقيق الصالح العام.



وتستند المجلة في تقييمها إلى العديد من المعايير المحددة لاختيار المرشح الفائز بهذه الجائزة، ومن أهمها الفطنة في مجال ريادة الأعمال، القيادة الاستثنائية والتواضع، حيث كانت تلك الصفات مصدر إلهام للكثير من الأفراد والمؤسسات المالية في القطاع المصرفي.



وفي كلمته تعقيبا على هذه المناسبة، قال الجراح: «يشرفني أن أتوج بجائزة إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، مؤكدا مواصلته بذل الجهود لتطوير استراتيجيات البنك بما يضمن مسار نموه التصاعدي، وتحقيق أهدافه والحفاظ على موقعه التنافسي بين مؤسسات القطاع المصرفي في الكويت كبنك رائد يقدم خدمات متكاملة.



ويشغل الجراح منذ عام 2010، منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، وقد أسهم بشكل كبير في نمو البنك وتبوئه مركزا رياديا في الكويت منذ ذلك الحين.



تجدر الإشارة إلى أن الجائزة التي حصدها رئيس مجلس الإدارة هي واحدة من أربع جوائز فاز بها KIB في برنامج جوائز التمويل الإسلامي لعام 2023.



وتعد مجلة «وورلد فاينانس»، التي تتخذ من لندن مقرا لها، من المنصات الإعلامية الرائدة والبارزة عالميا في المجال الاقتصادي والمالي، وهي تواصل تقديم جوائزها السنوية في مجال التمويل الإسلامي مع فئات متنوعة للاحتفاء بقادة الصناعة والشخصيات المعروفة.