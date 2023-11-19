قامت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، بتحديث تطبيق myHR الخاص بالشركة، وبناء عليه أطلقت خدمة إلكترونية جديدة تضاف إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المقدمة لديها، وهي إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» لموظفيها. وتأتي هذه المبادرة كجزء من رحلة التحول الرقمي الداخلية لشركة stc باعتبارها عنصرا أساسيا ضمن استراتيجية الشركة الحالية لتعزيز الخدمات التي تقدمها الى عائلة stc. تهدف الميزة الجديدة التي أطلقتها stc لموظفيها إلى إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» إلكترونيا عند الطلب لتقديمها إلى مختلف المؤسسات الخارجية مثل البنوك والمؤسسات المالية وغيرها. كما يمكن تقديم الطلبات من خلال تطبيق myHR الخاص بالشركة أو منصة الخدمة الذاتية للموظفين، حيث سيتم إنشاء الشهادات تلقائيا. ولتبسيط عملية التحقق والمصادقة، سيتم تضمين رمز الاستجابة السريعة في كل شهادة، للتحقق من صحة الشهادة بمجرد مسحها ضوئيا. وستعمل الشهادات الإلكترونية للموارد البشرية أيضا على زيادة سرعة وكفاءة اصدار مثل هذه المستندات، مما يزيد من تعزيز رحلة الرقمنة والتحول الرقمي. خلال الفترة الماضية عملت stc بشكل متواصل على استكشاف وتقديم مفاهيم جديدة للسوق بهدف تلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة، سواء من العملاء أو الموظفين. وتستغل الشركة خبرتها ومعرفتها الرقمية لتقديم حلول فعالة من شأنها تسهيل مختلف العمليات التشغيلية وتحقيق نتائج فاعلة. باعتبارها شركة رائدة في القطاع الخاص، تعد stc من أولى الشركات التي اطلقت بوابة إصدار شهادة الخدمة الذاتية للموظفين. وتسعى الشركة بشكل متواصل الى استكشاف حلول جديدة وإيجاد طرق مبتكرة وفاعلة لدمج تقنيات رقمية ضمن نظامها البيئي الداخلي.