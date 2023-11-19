سجل سعر كيلو الفروج ارتفاعا كبيرا في محافظة حمص، بعد أن أغلق 75 من مربي الدواجن مداجنهم بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بهم، بحسب موقع تلفزيون «سوريا».



وأشار عدد من مربي الفروج إلى أنهم أغلقوا مداجنهم وتوقفوا عن تربية الفروج خلال الآونة الأخيرة نتيجة للخسارات الكبيرة المتلاحقة بسبب بيع الفروج بأقل من سعر التكلفة بكثير. وعلى اثر ذلك سجل سعر كيلو غرام الفروج الحي في محافظة حمص 35 ألف ليرة سورية، ووصل سعر الفروج بوزن 2.5 كيلو غرام إلى ما يقارب 100 ألف ليرة سورية بعد ذبحه وتنظيفه.



وذكر مدير منشأة دواجن حمص حسام عبد اللطيف أن أسباب ارتفاع سعر الفروج تعود حاليا إلى قلة العرض وانخفاض التربية إلى نسبة 25% باعتبار أن الفروج يخضع لقانون العرض والطلب من جهة، إضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار مستلزمات الإنتاج من الأعلاف وحوامل الطاقة والأدوية البيطرية وغيرها، فضلا عن الأمراض التي أصابت أفواج وقطعان الفروج والتي تسببت في نفوق أعداد من الطيور.