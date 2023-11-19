هالة عمران ووكالات



قال د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري إن جولته التفقدية في مدينتي العبور والعاشر من رمضان تضمنت زيارة 10 مصانع في إطار تكليفات الرئيس بالاهتمام بالصناعة، مضيفا ان الأزمة الحالية التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وأزمة العملة والصرف ستنتهي في فترة قصيرة جدا. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تدعم قطاع الصناعة ومصر لديها كل العمالة المدربة، موضحا انه لا سبيل لمصر بالنهوض الاقتصادي إلا بالصناعة والنهوض بقطاع الصناعة لأنه الأمل. وذكر مدبولي خلال جولته في مدينتي العبور والعاشر من رمضان والتي تضمنت زيارة 10 مصانع أن 95% من هذه المصانع استثمار أجنبي مباشر، مشيرا الى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعي تماما أين تضع استثماراتها. وأوضح رئيس مجلس الوزراء ان المستثمرين الأجانب يدركون مقومات الاستثمار في مصر على الرغم من الظروف الصعبة، مضيفا ان الأزمة الحالية التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وأزمة العملة والصرف ستنتهي في فترة قصيرة جدا. وأضاف مدبولي أن الدولة ستدعم كل مصنع ينتج محليا ويقلل فاتورة الاستيراد، مشيرا الى أن 95% من الاستثمار في مصر استثمار أجنبي مباشر، مشيرا إلى أنه تفقد استثمارات في الدواء ومواد البناء والنسيج. وتابع ان هناك مصانع اتخذت الرخصة الذهبية وبدأت العمل منذ 6 أشهر، مؤكدا انه خلال عام سيبدأ المصنع بالإنتاج، مؤكدا أن هناك دعما مباشرا للمستثمرين من الحكومة المصرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تقدم كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب، لافتا الى اننا كدولة نقدم كل الحوافز للمستثمرين.