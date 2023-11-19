نجح باحثون في جامعة كنتاكي بالمملكة المتحدة، في حل لغز عمره 60 عاما، حول أحد أعضاء الجسم الأكثر حيوية وهو القلب.



وساهمت الدراسة المشنورة مطلع نوفمبر الجاري في مجلة (Nature) وقادها د.كينيث س. كامبل مدير الأبحاث الانتقالية في قسم طب القلب والأوعية الدموية بكلية الطب بالمملكة المتحدة، في رسم جزء مهم من القلب على المستوى الجزيئي. ولاحظت الدراسة أن عملية ضخ الدم في القلب مدعومة بأجزاء صغيرة تسمى الخيوط، تتكون من بروتينات مثل الميوسين، والبروتين C المرتبط بالميوسين القلبي. ومن خلال شرح بنية القلب، تمكن الباحثون من فهم التفاعلات بين هذه البروتينات وكيف تسهم في الأداء الطبيعي للقلب. وبالتعاون مع باحثين في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس تشان، أنتج فريق البحث البريطاني عمليات إعادة بناء ثلاثية الأبعاد لجسيم واحد للخيوط السميكة للقلب.