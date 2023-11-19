تمثل النجمة العالمية شاكيرا أمام القضاء الإسباني غدا، في مستهل محاكمة مرتقبة بتهمة الاحتيال الضريبي بنحو 14.5 مليون يورو.



وسيتعين على الفنانة الكولومبية البالغة 46 عاما، خلال الجلسة الأولى، الرد على اتهامات الادعاء الذي يطالب بالحكم عليها بالسجن لأكثر من 8 سنوات وبتغريمها مبلغا مقداره 23.8 مليون يورو.



المغنية صاحبة «واكا واكا» والكثير غيرها من الأغاني الشهيرة والتي فازت بعدة جوائز قي مسابقة «غرامي اللاتينية» في إشبيلية الخميس الماضي، تنفي هذه الاتهامات بشكل قاطع.



وتعقد جلسة الاستماع الأولى لها غدا، في انطلاق هذه المحاكمة التي من المقرر أن تستمر حتى 14 ديسمبر المقبل وسيستمع خلالها إلى إفادات ما يقرب من 120 شاهدا.



ويتهم الادعاء شاكيرا بالتهرب عن دفع ضرائب مرتبطة بدخلها وممتلكاتها في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، رغم أنها كانت تعيش، بحسب قوله، أكثر من نصف العام في البلاد، وهو الحد الذي يعتبر الشخص عند بلوغه مقيما ضريبيا في البلاد.



وبحسب لائحة الاتهام، استخدمت شاكيرا مجموعة معقدة من الشركات الموجودة في ملاذات ضريبية «بقصد عدم دفع الضرائب» في إسبانيا.