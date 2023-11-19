تجاوزت مبيعات الأعمال الفنية بالمزادات العلنية في نيويورك ملياري دولار في أسبوع واحد، بحسب حصيلة لأنشطة دور كبرى في القطاع أبدت ارتياحها إلى الأداء الجيد لهذه السوق رغم الأزمات الدولية.



ورأى خبير في القطاع، فضل عدم الكشف عن هويته، أنه من «الطبيعي» أن يستثمر «المضاربون الماليون» في الفن والرفاهية في خضم الأزمات الجيوسياسية وفترات التضخم الراهنة.



واختتمت دارا«سوذبيز» و«كريستيز» العملاقتان في المجال، ومعهما دار «فيليبس»، موسم مزادات الخريف لهذا العام.



وبحسب حصيلة إجمالية أجرتها وكالة فرانس برس، بلغت إيرادات هذه المزادات للدور الثلاث مجتمعة 2.1 مليار دولار، بفضل روائع من الفن الحديث والمعاصر بيعت خلال أمسيات راقية في نيويورك، حيث يتوافد هواة جمع ومشترون فاحشو الثراء، يبقون هوياتهم طي الكتمان في كثير من الأحيان، إلى قاعات المزادات أو يشاركون في المزايدات عبر الهاتف.