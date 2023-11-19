

بيروت - ناجي شربل



تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الأولى للرجال بمشاركة 12 فريقا، وتجرى مبارياتها من 3 مراحل: ذهاب وإياب كاملتين، ثم مرحلة «فاينال 8» للفرق الثمانية الأولى، وتحمل الفرق نقاطها في المراحل الثلاث، تمهيدا للدورين نصف النهائي والنهائي «فاينال 4».



ويعود اللاعب الأجنبي إلى الملاعب اللبنانية، وقد تعاقدت غالبية الفرق مع لاعبين أجانب، وان كان معظمها اتجه إلى «السوق الإيرانية»، حيث تكفي ميزانية لا تتخطى 10 آلاف دولار للاستعانة بلاعب مميز لموسم كامل مع مصاريف السفر والإقامة في لبنان.



واستعادت فرق أخرى لاعبين مجنسين في طليعتها سبيد بول شكا وصيف الموسم الماضي، والزهراء الميناء طرابلس، في حين نجح الشبيبة البوشرية حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة في تحقيق أفضل صفقة ضم لاعب محلي، بالحصول على توقيع آدم خوري من سبيد بول شكا.



وتتنافس فرق الأنوار الجديدة حامل اللقب 5 مرات آخرها الموسم الماضي وسبيد بول شكا والشبيبة البوشرية والشبيبة العاملة بلاط (جبيل) بطل نوادي الدرجة الثانية والإنعاش الاجتماعي قنات ومنتخب الجيش اللبناني على المقاعد الأربعة في نصف النهائي. وبدا أن سبيد بول جهز صفوفه لاستعادة اللقب الذي خسره «في المكتب» الموسم الماضي، بامتناعه عن خوض المباراة الخامسة الفاصلة المعادة خارج ملعبه في قاعة حامات.



وتجرى المباريات في قاعات تعتمدها الفرق، منها مجمع ميشال المر بالبوشرية (فريقا الانوار والبوشرية)، وقاعة كارلوس سليم في مجمع الرئيس ميشال سليمان بجبيل (الشبيبة العاملة بلاط)، وقاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مجمع الرئيس اميل لحود الرياضي العسكري بالدكوانة (منتخب الجيش)، وقاعة البترون (الشباب البترون والإنعاش الاجتماعي قنات)، وحامات (سبيد بول شكا والمشعل كوسبا)، ونورث هافن بالقلمون (القلمون)، والميناء الرياضي بطرابلس (الزهراء الميناء)، ومجمع الرئيس نبيه بري في الصرفند (الرسالة الصرفند)، ومجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية (النجوم جونية).



وتبث مباريات البطولة تلفزيونيا وعلى صفحة «فيسبوك»، وتلقى رواجا من عشاقها، الذين تابعوا غالبية المباريات الموسم الماضي على صفحة «فيسبوك»، ثم على شاشة التلفزة في الدورين نصف النهائي والنهائي.