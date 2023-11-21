اختار الاتحاد الدولي للألعاب المائية عضو الاتحاد الكويتي فيصل أبو الحسن لعضوية اللجنة الاستشارية في مكتبه التنفيذي، والتي تضم خبراء بارزين بهدف «الإسهام في تطوير مسابقاته الست» بحسب بيان صادر عن الاتحاد الكويتي.



ووفق البيان فقد جاء اختيار أبو الحسن كونه «يمتلك خبرة كبيرة في كل مسابقات الاتحاد وهي السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الفنية (باليه) والسباحة في المياه المفتوحة والغطس العالي».



ونقل البيان عن أبو الحسن قوله إنه أصبح أحدث عضو في اللجنة الاستشارية للاتحاد التي يقودها رئيس الاتحاد الأميركي للألعاب المائية كرستوفر بيرتون، آملا المساهمة في تطوير لوائح الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية بما يخدم جميع الألعاب واللاعبين.



يذكر أن الاتحاد الدولي للألعاب المائية، الذي يرأسه حسين المسلم تأسس في عام 1908، يعد الجهة المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة المسابقات الرياضية المائية، ويقع مقره الرئيسي في مدينة لوزان بسويسرا.