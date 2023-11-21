حقق المتسابق راشد الدواس المركز الثاني في فئة (open GP1) ضمن منافسات بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية 2023 المقامة في الإمارات والتي اختتمت منافساتها السبت الماضي.



وقال الدواس إن هذا الفوز يعتبر سجلا جديدا على الصعيد الشخصي والدولي وإضافة إلى سجل الكويت في مثل هذه الفعاليات المتخصصة التي يتشارك بها كبرى الفرق الإقليمية والعالمية.



وأفاد بأن البطولة ضمت عدة مشاركين تنافسوا على فئتين (الواقف والجالس)، معربا عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز في هذا المحفل ورفع علم الكويت في هذه البطولة.



إلى ذلك، سيغادر البطل راشد الدواس مع مدربه أحمد الدواس للمشاركة في بطولة العالم المقامة في منطقة (ليك توبا) بإندونيسيا، أملا في حصد الألقاب وتحقيق المراكز المتقدمة ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.