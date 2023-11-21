تصدرت «مالقة» الإسبانية قائمة أفضل المدن للعيش والعمل بها بالنسبة للمغتربين لعام 2023، وذلك بفضل ثقافتها الغنية ومناخها اللطيف ومأكولاتها المتميزة، وإمكانية تحقيق التوازن بين العمل والحياة بها، وتوافر وسائل النقل العام بأسعار معقولة.



ويصدر «إنترناشينز» - أكبر مجتمع عالمي للذين يعيشون ويعملون بالخارج - قائمة أفضل المدن بالنسبة للمغتربين سنويا، وتم رصد التصنيف بناء على استطلاع آراء أكثر من 12 ألف مغترب من 177 جنسية يقيمون في 181 دولة حول العالم، وأخذ في الاعتبار عوامل مثل جودة الحياة وسهولة الاستقرار وغيرها.



وظهرت خمس مدن إسبانية بين أفضل 20 وجهة حول العالم بفضل سمات منها جودة الحياة العالمية وتوفيرها حياة ممتعة وبتكلفة معقولة.



وظهرت رأس الخيمة وأبوظبي في المركزين الرابع والخامس على الترتيب بين مدن العالم، وجاءت دبي في المرتبة الحادية عشرة، والرياض في الترتيب الحادي والعشرين.



بينما حققت المدن الأميركية أداء مخيبا للآمال إذ لم تصل أي منها إلى قائمة أفضل 20 مدينة هذا العام، وتراجع تصنيف نيويورك من المركز السادس عشر إلى التاسع والثلاثين وهو ما يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ومشكلات تحقيق التوازن بين العمل والحياة.



وحصلت مدينة ميلانو الإيطالية على لقب أسوأ المدن للعيش بها هذا العام مع ظهورها في المركز الأخير التاسع والأربعين، تلتها روما وفانكوفر في المركزين 48 و47 على الترتيب.