يشتكي الكثير من الكوادر التمريضية العاملة في المراكز الصحية والمشافي الحكومية من معاناتهم الكبيرة وحجم العمل المضاعف مع تزايد حالات الاستقالة، وعدم تناسب تعويضاتهم مع جهودهم، مؤكدين إهمال حقوقهم من زيادة التعويضات وعدم مساواتهم بباقي الاختصاصات وهذا ما انعكس على واقع عملهم ودفع الكثير من الكوادر إلى الهجرة وتقديم استقالاتهم.



ونقل تقرير لموقع جريدة «الوطن» أن وزير الصحة د.حسن الغباش شكل لجنة من أجل زيادة تعويضات الممرضين منذ أبريل 2022 برئاسة د.أحمد ضميرية وحتى تاريخه لم تصدر نتائجها ولم تقر أي شيء.



وأشار الممرضون المشتكون بشكل خاص إلى التوصيف الوظيفي وتحديد مهام وواجبات الممرض في كل قسم إضافة لمعاناتهم من النقل وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، مطالبين بضرورة تعديل طبيعة العمل ومنحهم بدلا نقديا عن الدوام خلال العطل الرسمية وتأمين وسائط النقل ومنحهم الوجبة الغذائية وتأمين لباس الهندام وإصدار نظام حوافز يتناسب مع طبيعة عملهم. إضافة إلى تفعيل البطاقة الصحية للمتقاعدين لأن الكثير من الأمراض المهنية وغيرها تظهر بعد تقاعد العامل فيحرم من حقه في الرعاية الصحية.



وتساءلوا عن سبب إيقاف العمل بمرسوم الأعمال المجهدة الصادر عام 2006 في وزارة الصحة على عكس وزارة التعليم رغم مخاطر العمل سواء من حيث التعرض للأشعة أم الأمراض المعدية وملامسة الدم وأسباب عدم إدراج مهنة التمريض ضمن المهن الخطرة رغم تعرض عناصر التمريض للكثير من المخاطر وسط التعامل مع الأمراض المعدية والمنتقلة بالدم وتعرضهم للأشعة، ولماذا حصلت أغلب الكوادر والاختصاصات الصحية على زيادات بنسب متفاوتة نحو 100% شهريا ما عدا الكوادر التمريضية التي تعتبر أساس العمل الصحي في المراكز الصحية والمشافي مطالبين بمساواتهم بفنيي التخدير والعلاج الفيزيائي والأشعة والأطراف الصناعية ومشافي الأورام والأطباء والصيادلة ومعاملة عناصر المراكز الصحية بمعاملة عناصر المشافي نفسها من طبيعة عمل وغير ذلك ولاسيما أن عناصر المراكز الصحية كانوا قد أمضوا أغلب سنوات عملهم في المشافي قبل عملهم بتلك المراكز.



وهدد عناصر الكادر التمريضي بأنهم في حال لم يتم تحسين واقعهم المهني، سيكون خيار الاستقالة أو ترك العمل والهجرة هو الحل الوحيد لمواجهة ظروف الحياة المعيشية القاسية، حسبما نقل عنهم موقع «الوطن».



رئيس فرع نقابة التمريض والمهن الطبية في المحافظة فؤاد مشرف رضوان دعا لإقرار طبيعة العمل بنسبة 75% لجميع المهن الطبية والصحية والمساعدة أسوة بالمعالجين الفيزيائيين والتخدير والعاملين في الهيئات المستقلة نظرا لما يتعرض إليه العناصر من مخاطر في كل فئاتهم وفي جميع الأقسام نظرا للتماس المباشر مع المرضى وما تحتويه تلك الأقسام من أمراض خطيرة إضافة إلى ضرورة احتساب سنة خدمة بسنة ونصف لما يدرج تحت بند الأعمال الخطرة.