أدت سبعة أشهر من الحرب المتواصلة في السودان الى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا والى دول الجوار، وجعلت احتمال التقسيم خطرا محدقا ببلاد كانت تعاني أساسا من التشرذم والصراعات.



ومع تواصل المعارك والنزاع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحليفه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يخشى خبراء أن يتكرر في السودان «السيناريو الليبي»، في إشارة الى الفوضى التي تعم الجار الشمالي الغربي حيث تتنازع حكومتان السلطة، إحداهما في طرابلس معترف بها من الأمم المتحدة والثانية في الشرق يقودها الجنرال خليفة حفتر المدعوم من أطراف إقليمية.



فقد سيطرت قوات الدعم السريع على مناطق في الخرطوم وحققت تقدما كبيرا في إقليم دارفور غربا. وفي المقابل، تحصن أعضاء الحكومة وقادة الجيش في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر بشرق البلاد، والتي بقيت في منأى عن المعارك التي اندلعت في 15 أبريل الماضي.



ولا يبدو أي طرف مستعدا لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، خصوصا أن أيا منهما لم يحقق تقدما حاسما على الأرض.



ومطلع نوفمبر الجاري، فشلت جولة جديدة من مفاوضات جدة التي ترعاها الولايات المتحدة والسعودية في تحقيق أي خرق.



ولم تفلح جولات التفاوض المتعددة سوى في إبرام وقف موقت للمعارك التي كانت سرعان ما تستأنف بمجرد انتهاء المهل.



ويثير فشل الوساطات الدولية المتعددة مخاوف من أن يفضي استمرار الوضع على حاله لفترة طويلة الى تقسيم السودان.



وقال خالد عمر يوسف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، الكتلة المدنية التي كانت شريكة في الحكم مع الجيش قبل انقلاب البرهان ودقلو عليها في أكتوبر 2021 «إن استمرار المعارك يمكن أن يؤدي الى سيناريوهات مرعبة من بينها التقسيم».



وأضاف لوكالة فرانس برس «موجة التسليح المتصاعدة للمدنيين تعمق الشروخ الاجتماعية في السودان».



وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم الى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وفق تقدير لمنظمة «أكليد» يعتقد على نطاق واسع أنه أدنى من الحصيلة الفعلية.



كما تسببت المعارك بنزوح أكثر من ستة ملايين شخص وتدمير معظم البنية الأساسية في السودان الذي كان يعد حتى قبل اندلاع النزاع، من أفقر بلدان العالم.



ومنذ مطلع نوفمبر الجاري، تواترت التقارير عن مذابح جديدة في دارفور في ظل هجوم واسع النطاق لقوات الدعم التي أعلنت السيطرة على قواعد الجيش في المدن الكبرى في الاقليم.



وفي مدينة أرداماتا غرب دارفور، قتل مسلحون 800 شخص وتم تدمير 100 مأوى في معسكر للنازحين، ما دفع ثمانية آلاف شخص للفرار الى تشاد المجاورة خلال أسبوع واحد، وفق الأمم المتحدة.



وأعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته من سقوط «حوالى ألف قتيل» في زهاء يومين في أرداماتا في ما يبدو حملة «تطهير عرقي».



وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن العنف في السودان بلغ مرحلة «الشر المطلق» وأعربت عن قلقها خصوصا من هجمات على أساس عرقي في دارفور.