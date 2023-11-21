بشرى شعبان



أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن الكويت تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته ورعايته.



وقال السعود في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للطفل ان الكويت كانت في طليعة دول العالم التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 وبروتوكولاتها الاختيارية والصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الكويت حققت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتركيز على رفاه الأطفال وتضمين قضاياهم في وثائق التنمية الوطنية ومد يد التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية لتحقيق أفضل النتائج.



ولفت السعود إلى جهود وزارة الشؤون في رعاية الأطفال واتخاذ كل ما يلزم لدعمهم ومنحهم حقوقهم والحفاظ عليها، مشددا على ضرورة أن يلتفت المجتمع الدولي لما يتعرض له الأطفال في غزة وأن يتحلوا بالضمير الإنساني في مواجهة ما يتعرضون له من قتل وتهجير ومعاناة وانتهاكات يندى لها جبين البشرية.