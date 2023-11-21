عاطف رمضان



قال رئيس لجنة أهالي خيطان الجنوبي المحامي بدر المطيري، في تصريح لـ «الأنباء»، ان أهالي خيطان الجنوبي لا يقبلون دمج منطقتهم بخيطان القديمة التي يسكنها عدد كبير من العمالة الوافدة، مشيرا إلى ان ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على القيمة السوقية لعقارات خيطان الجنوبي.



وأضاف المطيري أنه كان هناك اقتراح في السابق بتغيير اسم «خيطان الجنوبي» لـ «التحرير»، وأن أهالي المنطقة يفضلون أن تكون منطقتهم نموذجية مستقلة بخدماتها الجديدة، خاصة أنهم انتظروا أكثر من 25 سنة حتى تسلموا بيوتهم وأن من حق هؤلاء المواطنين التمتع بخدماتهم كباقي المناطق الجديدة.



ولفت إلى أنه في حال دمج خيطان الجنوبي بخيطان سيؤثر ذلك على ازدحام خيطان الجنوبي خاصة المدارس مما يؤثر سلبا على جودة التعليم في المنطقة، والمستوصف سيكون مزدحما وأيضا الجمعية التعاونية والخدمات الأخرى.