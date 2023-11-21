الهملان: مشاريع تنموية عديدة لتطوير نمو الأطفال منها مكافحة السمنة وضمان عدالة شبكة الأمان الاجتماعي



بشرى شعبان



تحت شعار «نحو طفولة متكاملة» نظمت إدارة الرقابة على دور الحضانات الخاصة في وزارة الشؤون احتفالية بمناسبة يوم الطفل العالمي.



وفي هذا الإطار، كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان إدارة الرقابة على الحضانات الخاصة تشرف على عمل 370 دار حضانة حيث تقوم بمتابعة عملها من ناحية التعليم والأمن والسلامة، مشيرا إلى وجود فريق تفتيش رئيسي وفرق فرعية تعمل على متابعة عمل الحضانات من الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية من البلدية والداخلية والقوى العاملة والعديد من الجهات المعنية.



وأكد المطيري ان الوزارة وإدارة الحضانات الخاصة جادة في تطبيق القانون وفي حال تسجيل اي ملاحظة على دور حضانة يتم اتخاذ الإجراء القانوني مباشرة لتعديل الوضع ومنها إغلاق لمدة شهر لتلافي المخالفات وفي حال عدم تلافي المخالفة يتم سحب الترخيص وإغلاق الحضانة نهائيا.



هذا واستهل الحفل بكلمة لوكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري ممثلا عن راعي الحفل وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس السعود أكد فيها أن الطفولة في الكويت محصنة بنصوص قانونية تحميها من جميع أشكال العنف والاستغلال والاعتداء، مؤكدا أن وزارة الشؤون تواصل جهودها لتحقيق رؤية الكويت 2035، حيث تنفذ عملية تحول مهمة في تنمية الطفولة المبكرة في جميع قطاعات الوزارة المختصة بجانب الطفولة لتطوير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.



من جهتها، استعرضت نائب المدير العام المساعد للتخطيط والمتابعة نادية الهملان بالإنابة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مشروعات خطة التنمية المرتبطة برعاية الطفل وهي مشروع تنمية الطفولة المبكرة لـ 1000 يوم والذي يهدف إلى تمكين جميع الأطفال بدءا من مرحلة الحمل إلى سن الالتحاق ما قبل المدرسة، بالإضافة الى مشروع ضمان عدالة شبكة الأمان الاجتماعي الهادف الى إعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال الى شبكة أمان اجتماعي مستدامة بما يحقق الاستقرار للأسرة والفرد والمجتمع، وكذلك برنامج الوالدية من أجل صحة مدى الحياة من عمر سنتين إلى 9 سنوات الهادف الى منع الإساءة للأطفال، ومشروع مكافحة السمنة لدى الأطفال بالكويت، ومشروع مستشفى الأطفال الجديد، والمدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية، المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم، ومشروع مدينة الكويت الطبية ومشروع المعايير الوطنية للتعليم.



وأضافت الهملان: كما نعمل على إنجاز دراسات محلية ودولية لقياس وتقييم نظام التعليم بالكويت ومشروع التميز المدرسي لتطبيق معاير الجودة الشاملة في المدرسة.



بدوره، قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدول الخليج العربية الطيب آدم إن الكويت تشهد خطوات ملحوظة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على رفاه الأطفال. ويتجلى حرص الكويت في إدراج قضايا الأطفال في وثائق التنمية الوطنية، مما يؤكد الالتزام بتشكيل بيئة ملائمة للأطفال.