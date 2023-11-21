تنطلق غدا الأربعاء فعاليات منتدى «العلم المفتوح في العالم العربي» برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، وحضور خبراء ومختصين وعلماء في مجال العلم المفتوح في الوطن العربي، وذلك بمقر الجامعة العربية المفتوحة في العارضية، والذي يستمر يومي الأربعاء والخميس.



ويأتي المنتدى تحت شعار «آفاق مستقبلية للعلم المفتوح في العالم العربي» وبتنظيم كل من الجامعة العربية المفتوحة في الكويت والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» وبالشراكة مع اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، حيث يهدف المنتدى إلى استعراض الجهود المبذولة والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في تحقيق العلم المفتوح وأهم ممارسي هذا العلم ومجالاته في الوطن العربي، وتقديم مبادرات وحلول للنهوض بالعلم المفتوح لتقليل الفجوات المعرفية والرقمية، كما يهدف إلى حماية الحقوق الملكية الفكرية والتراخيص المفتوحة وتعزيز التعاون العربي والعالمي في مجال العلم المفتوح.



وعلى هامش فعاليات المنتدى، سيفتتح معرض الأمير طلال بن عبدالعزيز، رحمه الله، مؤسس الجامعة العربية المفتوحة وذلك تحت شعار «طلال تاريخ تقرأه الأجيال»، يستعرض تاريخ صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وجهوده في مختلف المجالات، ومنها الطفولة والتعليم والجانب الإنساني الذي سعى له من خلال برامج التنمية المستدامة.