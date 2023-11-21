حنان عبدالمعبود



في جولة ميدانية تعد الأولى من نوعها، قام مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية في محافظة مبارك الكبير بمداهمة منزل يتم داخله تصنيع مواد غذائية وإعدادها للبيع دون وجود تراخيص صادرة عن الهيئة لهذا الغرض. وفي هذا السياق، قال مدير إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.سعود الجلال لـ «الأنباء» ان المداهمة فريدة من نوعها، مبينا انها المرة الأولى التي تتم فيها مداهمة منزل لتفتيشه، وهو الأمر الذي استدعى وجود موافقات مسبقة وهو ما قمنا بإعداده.



وأضاف الجلال: من خلال جولاتنا التفتيشية وعبر الشكاوى التي وصلتنا وتضمنت تحضير مواد غذائية في منزل للسكن الخاص مع عدم وجود ترخيص صحي من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تمت مداهمة المنزل، وتبين وجود مواد غذائية داخل المنزل، وتم تحرير محضر فتح وإدارة منشأة غذائية قبل الحصول على ترخيص صحي واتخاذ الإجراءات اللازمة وإغلاق المنشأة حفاظا على سلامة الجميع. وأشار إلى أن المخالفات تمثلت في محضرين، أحدهما عدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية، والثاني فتح وإدارة منشأة قبل الحصول على ترخيص صحي، مؤكدا أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم على مدار 24 ساعة بالتفتيش والرقابة على جميع المنشآت الغذائية، مشددا على تطبيق كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



من جانبه، أكد رئيس فريق تفتيش محافظة مبارك الكبير محمد الدوسري أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم بعملها على أكمل وجه، ومستمرون بشكل دائم في عملنا وهناك خطط واجتماعات تهدف الى مصلحة المحافظة. ولفت الدوسري إلى أن هناك جولات مكثفة مستمرة على جميع المنشآت الغذائية من أسواق مركزية ومطاعم ومصانع وبقالات، والهيئة تسعى دائما الى خدمة المواطنين والمقيمين فيما يخص الشأن الغذائي.