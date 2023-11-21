آلاء خليفة



قدمت عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية مشاعل الكليب إقرارا بذمتها المالية، وذلك إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في ضوء تطبيق للقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة.



وتعتبر الكليب بذلك أول عضوة بمجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية تقدم الإقرار.



وذكرت الكليب في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان تقديمها للذمة المالية يأتي احتراما منها للقانون، مؤكدة أن على كل مسؤول في الدولة تقديم إقرار بذمته المالية للهيئة لإبراء الذمة والبعد عن الشبهات، داعية كل المسؤولين في الدولة لتقديم إقرار الذمة المالية تطبيقا للقانون واحتراما للدولة.