بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس تعميما إداريا بشأن مخاطبة الإدارة القانونية. وقال م.الدبوس في التعميم: نظرا لمقتضيات المصلحة العامة ولحسن تنظيم سير العمل وسرعة تذليل كل المعوقات التي تواجه سير العمل ومشاركة الوظائف القيادية في حلها بما يحقق سرعة الإنجاز، نهيب بكل الوحدات الإدارية بعدم مخاطبة الإدارة القانونية مباشرة بشأن الاستفسار أو إبداء الرأي القانوني في الموضوعات محل البحث لدى الإدارات، على أن تقتصر مخاطبتها من قبل نائب المدير العام المختص أو من في مستواه، وتستثنى من ذلك المخاطبات المتعلقة بالدعاوى القضائية. وتابع: نهيب بالجميع بعدم مخاطبة الإدارة القانونية مباشرة بشأن إجراء التحقيق، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 56 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية والتي اقتصرت الإحالة للتحقيق بقرار من الوزير أو وكيل الوزارة (المدير العام).